Белорусская теннисистка Вера Лапко проиграла в 1/32 финала Уимблдонского турнира

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (82-й номер рейтинга WTA) проиграла немке Юлии Гергес (13) в 1/32 финала на Уимблдонском турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вера Лапко впервые в карьере вышла во второй круг турниров серии "Большого шлема", но дальше пробиться не смогла. Первую партию Вера проиграла почти без борьбы - 2:6, во втором сете собралась и выиграла со счетом 6:3. В решающей партии белоруска сражалась изо всех сил, отыгралась со счета 0:2, но в итоге успеха добилась более опытная Гергес - 6:2.

Александра Саснович (50), обыгравшая на старте двукратную чемпионку Уимблдона чешку Петру Квитову, свой поединок второго круга проведет 5 июля против американки Тейлор Таунсенд (73).

Еще две белоруски уже завершили выступления в одиночном разряде Уимблдона. Арина Соболенко проиграла в первом раунде, а Виктория Азаренко выбыла из борьбы после второго круга.-0-