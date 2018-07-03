Белорусская теннисистка Вера Лапко прошла в 2-й раунд Уимблдонского турнира

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Вера Лапко (82-й номер рейтинга WTA) сумела пробиться во второй раунд Уимблдонского теннисного турнира, победив американку Кристину Макхейл (90), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свой стартовый поединок теннисистки начали еще вчера вечером. Первый сет выиграла Макхейл - 7:5, затем с таким же результатом Лапко взяла реванш, а третий сет был остановлен из-за наступления темноты при счете 3:2 в пользу белоруски. В сегодняшней доигровке успеха добилась Вера Лапко, причем снова 7:5. Следующей соперницей Веры Лапко будет немецкая теннисистка Юлия Гёргес (13).

Первой из квартета белорусок в 1/32 финала вышла Виктория Азаренко (87), победившая россиянку Екатерину Александрову (110) - 7:6 (7:4), 6:3. Во втором круге Виктория встретится с 8-й ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Плишковой. В их пяти предыдущих матчах трижды побеждала белоруска, два раза выиграла чешка.

Виктория Азаренко вышла во второй раунд Уимблдонского теннисного турнира Самая опытная из квартета белорусок победила в двух сетах россиянку Екатерину Александрову (110) - 7:6 (7:4), 6:3. Во втором круге Виктория Азаренко встретится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой (8).

Накануне белоруска Арина Соболенко (32) уступила в первом раунде румынке Михаэле Бузарнеску (28) - 7:6 (7:3), 1:6, 4:6.

Сегодня свой стартовый поединок проведет Александра Саснович (50), соперницей которой будет чешская теннисистка Петра Квитова (7).-0-