Белорусская теннисистка Вера Лапко с победы стартовала на турнире во Франции

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистка Вера Лапко удачно стартовала на турнире во французском Сен-Годенсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска, занимающая 93-е место в рейтинга WTA, в двух партиях (7:6, 6:4) обыграла Фиону Ферро из Франции. Вера Лапко уверенно провела второй сет, сделав брейк на подаче соперницы, и вышла во второй круг соревнований.
В Бордо шведско-белорусский тандем Роберт Линдстедт и Андрей Василевский не вышли в полуфинал парного разряда - 3:6, 6:7. Во встрече с аргентинцем Карлосом Берлоком и австралийцем Танаси Коккинакисом они не слишком удачно провели первую партию и не смогли вернуть преимущество.-0-
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