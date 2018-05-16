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Белорусская теннисистка Вера Лапко с победы стартовала на турнире во Франции

Спорт 16.05.2018 | 17:11
Вера Лапко. Фото из архива
Вера Лапко. Фото из архива

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистка Вера Лапко удачно стартовала на турнире во французском Сен-Годенсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска, занимающая 93-е место в рейтинга WTA, в двух партиях (7:6, 6:4) обыграла Фиону Ферро из Франции. Вера Лапко уверенно провела второй сет, сделав брейк на подаче соперницы, и вышла во второй круг соревнований.

В Бордо шведско-белорусский тандем Роберт Линдстедт и Андрей Василевский не вышли в полуфинал парного разряда - 3:6, 6:7. Во встрече с аргентинцем Карлосом Берлоком и австралийцем Танаси Коккинакисом они не слишком удачно провели первую партию и не смогли вернуть преимущество.-0-

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Теги
теннис, турнир, Франция
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