Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Вера Лапко в дуэте с чешкой Барборой Крейчиковой вышла в четвертьфинал в парном разряде на теннисном турнире серии "Челленджер" (призовой фонд - $140 тыс.), который проходит в Индиан-Уэллсе (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче первого круга белорусско-чешский тандем практически не встретил сопротивления со стороны украинки Екатерины Бондаренко и представительницы США Варвары Лепченко, победив соперниц в двух сетах с одинаковым счетом 6:0. В четвертьфинале Лапко и Крейчикова встретятся с победительницами противостояния Айла Томлянович (Австралия) / Вера Звонарева (Россия) - Андреа Петкович (Германия) / Франческа Скьявоне (Италия).

В женском одиночном разряде на этом же турнире Вера Лапко не сумела преодолеть барьер квалификации. В первом матче белоруска переиграла американку Элли Кийк - 6:1, 6:0, а в следующем раунде потерпела поражение от японской теннисистки Мисаки Дои - 6:7 (1), 3:6.

Вера Лапко не преодолела квалификацию в одиночном разряде на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе Во втором раунде квалификации Вера Лапко встречалась с японской теннисисткой Мисаки Дои и потерпела поражение в двух сетах - 6:7 (1:7), 3:6, не пробившись в основную сетку.

Этот турнир завершится 4 марта, а 7 марта на кортах Индиан-Уэллса стартует турнир категории "Премьер", организаторы которого пригласили сыграть белорусскую теннисистку Викторию Азаренко. В 2012 и 2016 годах Виктория выигрывала эти престижные соревнования.-0-