Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (62-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал одиночного разряда на турнире в Люксембурге с призовым фондом $226 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сете сегодняшнего поединка с француженкой Полин Пармантье (50) белоруска выиграла со счетом 7:5, а во второй партии ее преимущество было еще более весомым - 6:2. Встреча продолжалась полтора часа.

На старте соревнований Вера Лапко обыграла немку Карину Виттхефт (100) - 6:4, 5:7, 6:4. В борьбе за выход в полуфинал Вере Лапко предстоит встретиться с победительницей матча между швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (47) и бельгийкой Кирстен Флипкенс (52).

В четвертьфинале парного разряда Вера Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга сегодня вечером сыграют с россиянкой Екатериной Яшиной и Акгюль Аманмурадовой из Узбекистана.-0-