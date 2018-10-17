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Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге

Спорт 17.10.2018 | 12:49
Вера Лапко. Фото Белорусской теннисной федерации
Вера Лапко. Фото Белорусской теннисной федерации

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (62-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал одиночного разряда на турнире в Люксембурге с призовым фондом $226 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сете сегодняшнего поединка с француженкой Полин Пармантье (50) белоруска выиграла со счетом 7:5, а во второй партии ее преимущество было еще более весомым - 6:2. Встреча продолжалась полтора часа.

На старте соревнований Вера Лапко обыграла немку Карину Виттхефт (100) - 6:4, 5:7, 6:4. В борьбе за выход в полуфинал Вере Лапко предстоит встретиться с победительницей матча между швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (47) и бельгийкой Кирстен Флипкенс (52).

В четвертьфинале парного разряда Вера Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга сегодня вечером сыграют с россиянкой Екатериной Яшиной и Акгюль Аманмурадовой из Узбекистана.-0-

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Теги
Лапко, Люксембург, теннис, турнир
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