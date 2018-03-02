Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла в полуфинал парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко пробилась в полуфинал парного разряда на турнире серии "Челленджер" в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд $140 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вера Лапко и чешка Барбора Крейчикова переиграли в четвертьфинальном матче еще один интернациональный тандем Андреа Петкович (Германия) / Франческа Скьявоне (Италия) - 6:3, 6:4. В матче первого круга Лапко и Крейчикова разгромили украинско-американскую пару Екатерина Бондаренко / Варвара Лепченко, победив в двух сетах с одинаковым счетом 6:0. Теперь в игре за выход в финал белорусско-чешский тандем сыграет с американкой Тейлор Таунсенд и бельгийкой Яниной Викмайер.

На мужском турнире в мексиканском Акапулько (призовой фонд $1,7 млн) белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд завершили выступление после первого раунда, уступив американскому дуэту Джек Сокк / Райан Харрисон - 7:6 (7:2), 3:6, 9:11.-0-