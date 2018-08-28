Виктория Азаренко победила на старте US Open

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (79-й номер мирового рейтинга) вышла во второй раунд открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/64 финала Азаренко взяла верх над словачкой Викторией Кужмовой (56) - 6:3, 7:5.

Ранее первой из белорусок на кортах Нью-Йорка сыграла Вера Лапко (72), которая победила украинку Екатерину Бондаренко (86) - 6:3, 6:3.

Сегодня вечером Александра Саснович (33) встретится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (38), Арина Соболенко (20) будет соперничать с американкой Даниэль Коллинс (37).

Матчи 138-го по счету US Open завершатся в Нью-Йорке 9 сентября, общий призовой фонд соревнований составляет $53 млн.-0-