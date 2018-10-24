Белорусская тяжелоатлетка Анастасия Михаленко завоевала золото на молодежном ЧЕ в Польше

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Михаленко завоевала золотую медаль в двоеборье на юниорском и молодежном (U-23) чемпионате Европы в Замосци (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В категории до 69 кг среди молодежи белоруска выполнила все шесть подходов без ошибок. После рывка Анастасия Михаленко уступала лишь Ани Саргсян из России. Во втором упражнении (толчке) белоруска смогла зафиксировать штангу в третьей попытке 123 кг и в сумме показала результат - 216 кг (93 кг + 123 кг).

Россиянка Ани Саргсян заняла второе место - 215 кг (95 кг + 120 кг). Бронзовая награда чемпионата Европы у Дюгу Айначи из Турции - 205 кг (90 кг + 115 кг).

В соревнованиях среди мужчин до 23 лет в категории до 77 кг белорус Артем Шагов стал бронзовым призером. В сумме он набрал 328 кг (148 кг + 180 кг). Победил Божидар Андреев из Болгарии - 338 кг (150 кг + 188 кг).

Золотая награда Анастасии Михаленко третья в копилке сборной Беларуси. Ранее на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись юниоры Геннадий Лаптев и Игорь Лозко.

Белорусский тяжелоатлет Геннадий Лаптев завоевал золото на юниорском ЧЕ в Польше В весовой категории до 62 кг среди юниоров белорус сумел показать результат 291 кг (130 + 161 кг).

Игорь Лозко победил на юниорском ЧЕ по тяжелой атлетике В категории до 77 кг основная борьба развернулась между Лозко и атлетом из Армении Рафиком Арутюняном.

Юниорский и молодежный чемпионат Европы продолжится до 27 октября. В белорусской команде девять атлетов, среди которых и участник Олимпийских игр в Рио Алексей Мжачик.-0-

Фото организаторов чемпионата Европы