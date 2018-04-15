Белорусская женская команда по акробатике завоевала серебряную медаль на ЧМ в Бельгии

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская женская команда по спортивной акробатике в составе Юлии Ивончик, Вероники Набокиной и Карины Сандович завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Антверпене (Бельгия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

За свое выступление на пятитысячной "Лотто Арене" трио из Беларуси получило от судей 29,430 очка. Более высокий результат показали лишь россиянки Дарья Чебулянко, Полина Пластинина и Ксения Загоскина, набравшие 30,060 балла.

Белорусы претендовали на медаль и в финале у мужчин, но Артем Ященко и Алексей Заяц в состязании дуэтов не смогли подняться на пьедестал. С результатом 28,020 очка белорусы заняли шестое место. Победителями стали титулованные россияне Игорь Мишев и Николай Супрунов (29,490).

На чемпионате мира по спортивной акробатике в Антверпене выступают 170 спортсменов из 19 стран.-0-