Белорусские акробаты выиграли два серебра на этапе Кубка мира в Бельгии

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские акробаты выиграли две серебряные награды на этапе Кубка мира в бельгийском Пуурсе, сообщили корреспондент БЕЛТА в пресс-службе ассоциации гимнастики.
Юлия Ивончик, Вероника Набокина и Карина Сандович поднялись на вторую ступень пьедестала в соревнованиях троек. Результат белорусок - 29,080 балла. Опередить их удалось лишь россиянкам Дарье Чебулянко, Полине Пластининой и Ксении Загоскиной - 29,780.
Белорусы Анна Касьян и Константин Евстафеев в турнире смешанных пар завоевали серебро с результатом 29,030 балла. Победили вновь россияне Виктория Аксенова и Кирилл Старцев - 30,030. Немного до медали не хватило белорусам Артему Ященко и Алексею Зайцу, которые с оценкой 28,320 балла заняли четвертое место среди дуэтов.
Следующий этап Кубка мира состоится 2-4 марта в португальском городе Мая.-0-
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