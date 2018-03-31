31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 27 наград на открытом чемпионате России по спочану (чанбара) в Москве, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель белорусской федерации этого вида спорта Андрей Калистов.

В активе команды 12 золотых, девять серебряных и шесть бронзовых медалей. Также четыре представителя завоевали титул абсолютного (гранд) чемпиона в разных возрастных категориях. Такого титула удостоились Матвей Янковский (Витебск), Кирилл Горенюк (Брест), Беата Есис (Минск), Антон Красовский (Витебск).

В командных боях витебские атлеты Софья Дубчинская, Мария Татаринова и Артем Стаселько заняли третье место.

В XV Открытом чемпионате России приняли участие 160 спортсменов из России, Беларуси и Украины. Почетным гостем турнира стал первый вице-президент Международной ассоциации спочана Кеничи Хосокава.

Спочан (чанбара) - современный вид японских единоборств, свободное фехтование на безопасных мечах. В Японии спочан - официальный вид спорта, как и в некоторых странах. В Беларуси его популярность набирает обороты: им занимаются дети и взрослые в Витебской и Гродненской областях, в Бресте, Могилеве и Минске.-0-