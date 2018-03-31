31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 27 наград на открытом чемпионате России по спочану (чанбара) в Москве, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель белорусской федерации этого вида спорта Андрей Калистов.
В активе команды 12 золотых, девять серебряных и шесть бронзовых медалей. Также четыре представителя завоевали титул абсолютного (гранд) чемпиона в разных возрастных категориях. Такого титула удостоились Матвей Янковский (Витебск), Кирилл Горенюк (Брест), Беата Есис (Минск), Антон Красовский (Витебск).
В командных боях витебские атлеты Софья Дубчинская, Мария Татаринова и Артем Стаселько заняли третье место.
В XV Открытом чемпионате России приняли участие 160 спортсменов из России, Беларуси и Украины. Почетным гостем турнира стал первый вице-президент Международной ассоциации спочана Кеничи Хосокава.
Спочан (чанбара) - современный вид японских единоборств, свободное фехтование на безопасных мечах. В Японии спочан - официальный вид спорта, как и в некоторых странах. В Беларуси его популярность набирает обороты: им занимаются дети и взрослые в Витебской и Гродненской областях, в Бресте, Могилеве и Минске.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4032 BYN
|2.399 BYN
|2.406 BYN
|USD
|1.9501 BYN
|1.948 BYN
|1.952 BYN
|RUB
|3.4023 BYN
|3.385 BYN
|3.405 BYN