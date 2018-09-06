Белорусские атлеты завоевали бронзовую награду на ЧМ по пулевой стрельбе

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали бронзовую награду на чемпионате мира по пулевой стрельбе, который проходит в Чханвоне (Республика Корея), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе квалификации в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 м определялись призеры и победитель в командном турнире. Белорусы Юрий Щербацевич, Виталий Бубнович и Илья Чергейко показали третий результат - 3526 очков. Второе место заняли стрелки из Китая - 3532. Первое место у команды России - 3535 очков.

Финал в индивидуальном зачете в этом виде состоится 7 сентября. Стрелки, которые займут 1-4-е места, получат лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио 2020 года.

Пулевая стрельба входит в программу II Европейских игр в Минске. Турнир пройдет с 22 по 29 июня 2019 года, в ходе которого будет разыграно 13 комплектов наград.-0-