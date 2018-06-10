Белорусские атлеты завоевали девять наград на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ в Белграде

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали девять наград на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первый день финальных заездов 9 июня золотые медали в активе Елены Ноздревой в каноэ-одиночке на 500 м и мужской байдарке-четверке на 1000 м в составе Кирилла Никитина, Виталия Белько, Ильи Федоренко и Романа Петрушенко.

Третья золотая медаль турнира в активе каноистки Ольги Климовой, которая победила 10 июня в заключительном виде программы на 5000 м.

Серебряную награду завоевал белорусский квартет байдарки на 500 м в составе Алины Свито, Надежды Лепешко, Марины Литвинчук и Ольги Худенко.

В заключительный день чемпионата копилка сборной Беларуси пополнилась еще четырьмя серебряными наградами. В байдарке-одиночке на 500 м чемпионка мира 2017 года в этой дисциплине Ольга Худенко стала второй - 1 мин. 48,762 сек. Опередить белоруску смогла опытная Данута Козак из Венгрии - 1 мин. 47,742 сек.

В каноэ-двойке на 500 м серебро у Надежды Макарченко и Ольги Климовой. Серебряными призерами континентального форума также стали Глеб Солодуха и Денис Махлай в каноэ на 200 м, Елена Ноздрева и Камила Бобр в каноэ на 200 м. Бронзовая медаль в активе Артема Козыря в каноэ на 200 м.

В Белграде разыграны 175 путевок в 16 дисциплинах гребли на байдарках и каноэ на II Европейские игры 2019 года, которые не являются именными.

Следующим крупным стартом в сезоне для подопечных главного тренера сборной Беларуси Владимира Шантаровича станет чемпионат мира, который пройдет с 23 по 26 августа в Португалии.-0-