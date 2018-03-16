Белорусские атлеты завоевали шесть наград в биатлоне на Паралимпийских играх в Пхенчхане

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завершили выступление в соревнованиях по биатлону на XII Паралимпийских играх и завоевали шесть наград в этом виде спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золотую медаль в белорусской команде удалось завоевать Юрию Голубу в категории слабовидящих атлетов в гонке на 12,5 км. Он смог также стать вторым в спринте на 7,5 км, еще одно серебро в копилку принес Дмитрий Лобан. Три бронзовые медали на счету женщин: Лидии Графеевой, двукратного призера Игр в Пхенчхане, и Светланы Сахоненко.

По количеству медалей в биатлонном турнире Паралимпиады белорусские спортсмены заняли четвертое место - одна золотая, две серебряные и три бронзовые награды. Лучше выступили лишь стреляющие лыжники из Украины - 14 медалей, России - 11 и США - 7.

Белорусские паралимпийцы продолжат выступление в Пхенчхане в соревнованиях по лыжным гонкам. Завершатся зимние Игры для атлетов с ограниченными возможностями 18 марта.-0-