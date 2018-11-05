Белорусские атлеты завоевали три бронзы на молодежном ЧЕ по дзюдо в Венгрии

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали три бронзовые медали на молодежном чемпионате Европы (U-23) по дзюдо в Дьере (Венгрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Успеха добились спортсмены в тяжелых весовых категориях. Победитель тестовых соревнований к II Европейским играм-2019 в Минске Виктор Кляусов на континентальном первенстве потерпел всего лишь одно поражение от Баса ван Эмпелена. В утешительных схватках белорус одолел Романа Донцова из России и Кобу Мчедлишвили из Грузии.

В категории свыше 100 кг белорус Егор Кухаренко был сильнее на татами представителей Словении и Сербии, а в полуфинале уступил будущему победителю чемпионата россиянину Руслану Шахбазову. В поединке за третье место Егор Кухаренко одолел Веселина Иванова из Болгарии.

Третью награду в копилку белорусской команды принесла Дарья Концевая. В 1/2 финала она проиграла Кристине Фабер из Германии, а в схватке за бронзовую медаль одержала чистую победу ("иппон") над представительницей Нидерландов Илоной Лукассен.

Медальный зачет молодежного чемпионата Европы выиграли атлеты из России, в активе которых три золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.

Дзюдо входит в программу II Европейских игр-2019. В Минске соревнования по этому виду спорта пройдут с 22 по 29 июня будущего года на "Чижовка-Арене". 400 спортсменов разыграют 15 комплектов медалей.-0-

Фото из сообщества VK JUDO BELARUS TEAM