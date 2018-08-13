13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали три награды на чемпионате Европы по классическому пауэрлифтингу в жиме штанги лежа, который проходил в Мериньяке (Франция), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Титулы чемпионов Европы завоевали минчанин Олег Ермак и гомельчанин Александр Демьянов. Олег Ермак стал лучшим в категории до 93 кг, подняв штангу весом 215 кг. Александр Демьянов в категории до 120 кг показал результат в жиме штанги лежа в 232,5 кг.

На вторую ступень пьедестала поднялась Наталья Примоченко из Мозыря. В категории до 57 кг она справилась с весом штанги 107,5 кг. Победительницей соревнований стала Донне Берглунд из Швеции. Ее результат - 110 кг.

В чемпионате Европы во Франции приняли участие более 300 спортсменов из 27 стран.-0-