Белорусские атлеты завоевали восемь наград на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Португалии

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали восемь наград на завершившемся чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в португальском Монтемор-у-Велью, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В активе команды три золотые медали. Золото принес в копилку дуэт Глеб Солодуха и Денис Махлай на дистанции 200 м. Камила Бобр и Елена Ноздрева финишировали первыми в каноэ-двойке на 200 м. Поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета Артем Козырь, победив в третий раз подряд на мировых форумах в каноэ на 200 м.

Серебряные награды завоевала в байдарке на 5000 м Марина Литвичнук, а также Елена Ноздрева в каноэ на 500 м.

Бронзовые медали на счету Ольги Худенко, выступившей в байдарке на 500 м, Елены Ноздревой в каноэ на 200 м, собравшей полный комплект наград чемпионата. На третьей позиции финишировали в каноэ-двойке на 500 м Надежда Макарченко и Ольга Климова.

В медальном зачете сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ заняла четвертое место. Первое - у команды Германии (семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали), вторые венгры, на третьей позиции российские гребцы.

На предыдущем мировом форуме 2017 года в Рачице (Чехия) белорусская команда завоевала шесть медалей, в том числе две золотые - в активе Ольги Худенко и Артема Козыря.-0-