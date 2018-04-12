Белорусские байдарочники и каноисты пропустят этап Кубка мира для подготовки к ЧЕ

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ пропустит этапы Кубка мира в мае и сосредоточится на подготовке к чемпионату Европы. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Владимир Шантарович, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ведущие белорусские гребцы проводят подготовку к сезону 2018 года в Турции, после возвращения с учебно-тренировочных сборов состоится Кубок Беларуси в Бресте (2-6 мая). "Майские этапы Кубка мира в венгерском Сегеде и немецком Дуйсбурге белорусская команда пропустит. Нам уже 4 июня необходимо будет отправиться на чемпионат Европы в Белград, где выступим расширенным составом. Этот старт важен для нашей команды не только с точки зрения медалей, но и лицензий на II Европейские игры во всех тех видах, на которые претендуем. Для этого нужно выполнить установленные критерии отбора", - сказал Владимир Шантарович.

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на II Европейских играх в июне 2019 года пройдут на гребном канале в Заславле. В ходе турнира будет разыграно 16 комплектов наград (по восемь у мужчин и женщин).-0-