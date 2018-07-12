Белорусские баскетболистки обыграли исландок на молодежном чемпионате Европы

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки молодежной сборной Беларуси (U-20) победно завершили предварительный этап во втором дивизионе чемпионата Европы, который проходит в румынском Ораде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшней игре с командой Исландии подопечные Ольги Подобед разгромили соперниц со счетом 84:39. Ранее белорусские баскетболистки победили сверстниц из Дании - 75:73, Болгарии - 90:70 и Турции - 74:57, но проиграли команде Чехии - 58:65.

Из предварительной группы В борьбу за выход в элитный дивизион продолжат сборные Чехии и Беларуси, из группы А - Литвы и Румынии. В субботу, 14 июля, состоятся полуфиналы, победители полуфинальных встреч 15 июля проведут матч за 1-е место, проигравшие поспорят за 3-ю итоговую позицию. В элитный дивизион попадут три лучшие команды.

По такой же системе в болгарской Софии пройдет турнир во втором дивизионе мужского молодежного первенства Старого Света. Белорусская сборная под началом главного тренера Виталия Маклакова на первом этапе сыграет в группе А против сверстников из Бельгии (13 июля), Азербайджана (14 июля), Латвии (17 июля) и Македонии (18 июля). В четвертьфинал выйдут по две лучшие дружины из четырех предварительных групп. Тройка обладателей путевок в элитный дивизион определится в болгарской столице 22 июля.-0-