Белорусские баскетболистки откроют второй круг евроквалификации матчем с Польшей

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси сегодня проведут первый матч второго круга отборочного турнира чемпионата Европы-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 19.00 на площадке минского Дворца спорта команда Натальи Трофимовой начнет встречу 4-го тура соревнований в группе В со сборной Польши. В первом круге отборочного турнира эти дружины играли в польской Валбжихе, и тогда белоруски добились победы со счетом 70:62. После этого сборная Беларуси провела две встречи в Минске, разгромив эстонок - 80:63 и уступив лидерам группы турчанкам 54:64.

Белорусская федерация баскетбола сегодня приготовила болельщикам немало сюрпризов, связанных с Днем всех влюбленных. В частности, до начала игры и в большом перерыве каждый зритель сможет оставить свое поздравление и пожелание игрокам и тренерам на эксклюзивной "валентинке" от БФБ. Кроме того, за час до стартового свистка для зрителей начнется развлекательная программа с участием известных белорусских исполнителей.

Кроме поединка в Минске, баскетболистки Турции сегодня примут в Стамбуле соперниц из Эстонии.

Положение команд после трех игровых дней: Турция - 6 очков, Беларусь - 5, Польша - 4, Эстония - 3.

В финальную стадию континентального первенства выйдут победители 8 групп, а также 6 лучших команд, которые финишируют вторыми. От отборочных игр освобождены сборные Латвии и Сербии, которые летом 2019 будут хозяевами женского Евробаскета.-0-