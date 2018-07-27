Белорусские баскетболистки проиграли Новой Зеландии на юниорском ЧМ в Минске

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки уступили команде Новой Зеландии в матче турнира за 9-16-е места чемпионата мира среди девушек до 17 лет, который проходит в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний поединок на площадке столичного Дворца спорта подопечные Виктории Дацун начали не очень уверенно и долго не могли набрать первые очки. Постепенно белоруски успокоились и в середине второй четверти вышли вперед - 17:16. Однако хозяйки мирового первенства не смогли удержать преимущество и уступили со счетом 59:73.

Результаты остальных встреч "утешительного" турнира: Китай - Ангола - 97:41, Мали - Аргентина - 63:48, Канада - Колумбия - 71:51. В субботу, 28 июля, белорусская дружина сыграет с баскетболистками Аргентины.

Сегодня вечером определятся четыре команды, которые продолжат борьбу за награды мирового первенства. Составы четвертьфинальных пар: Австралия - Италия, Франция - Латвия, США - Испания, Япония - Венгрия. Полуфиналы состоятся 28 июля на площадке Дворца спорта, там же в заключительный день планетарного форума пройдут медальные поединки: в 18.00 начнется встреча за бронзовые медали, а в 20.30 стартует главный матч за чемпионский титул.

Квартет соискателей наград определится на баскетбольном чемпионате мира среди девушек в Минске В первом четвертьфинальном матче в 16.30 на арене "Фалькон Клуба" действующий чемпион мира в этой возрастной категории - сборная Австралии - встретится с командой Италии.

Чемпионат мира в этой возрастной категории проводится раз в два года. На прошлом ЧМ-2016 в Испании чемпионками стали австралийские баскетболистки, на трех предыдущих неизменно побеждали американки.-0-