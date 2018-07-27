Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
27 июля 2018, Пт
+23°C
Малооблачно EUR 2.32
USD 1.9922
RUB 3.1638
Главное
Александр Лукашенко На госслужбу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев - Лукашенко
Президент
Кобяков и Медведев обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России
Экономика
Кодекс государственного служащего хотят разработать в Беларуси
Общество
В деревнях и городских поселках Оршанского района появятся новые магазины "Евроопт"
Общество
Белорусская биотехнологическая корпорация начала строительство высокотехнологичного АПК-производства
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Минская региональная таможня в I полугодии увеличила перечисления в бюджет на 23%
18:25 Регионы
Житель Минского района приговорен к 18 годам за убийство родственницы на глазах ребенка
18:10 Происшествия
Селена Гомес побила рекорд Бейонсе в Instagram
18:02 Калейдоскоп
"Белпочта" 30 июля проведет акцию к Международному дню дружбы
17:50 Общество
С Брэдом Питтом за роль в "Дэдпул 2" расплатились чашкой кофе
17:49 Калейдоскоп
Организации "Белнефтехима" в I полугодии увеличили производство промпродукции на 35,6%
17:45 Экономика
Космонавт Олег Новицкий познакомился с работой СЗАО "Безопасные дороги Беларуси"
17:39 Общество
Медалисты и выпускники педклассов составили почти половину первокурсников БГПУ
17:36 Общество
Белорусские баскетболистки проиграли Новой Зеландии на юниорском ЧМ в Минске
17:27 Спорт
Участие студентов БГУФК в проведении II Европейских игр имеет огромное практическое значение - Катулин
17:25 Общество
В Лондоне произошла перестрелка
17:22 В мире
ФОТОРЕПОРТАЖ: Стартует фестиваль "Большая бард-рыбалка"
17:06 Регионы
В Брестском районе мужчина погиб на строительстве церкви
17:02 Происшествия
Тарифы на электроэнергию для промпотребителей снижены на 2,3%
17:02 Экономика
Физлицам в Беларуси разрешат обращаться за админпроцедурами в любую налоговую
16:59 Общество
Театр им. Горького вошел в лонг-лист премии зрительских симпатий "Звезда Театрала"
16:59 Культура
Премьеры ЕАЭС подписали решение о консультациях по созданию общего газового рынка
16:52 Экономика
В Минске построят новый музей авиационной техники
16:42 Регионы
Бывший начальник управления МТЗ подозревается в служебной халатности
16:41 Происшествия
УКС Советского района возьмется за дома-долгострои "Тамбаза" после всех согласований
16:39 Регионы
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Большая бард-рыбалка-2018 Большая бард-рыбалка-2018
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Жара в Беларуси Жара в Беларуси
Уборочная кампания Уборочная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Белорусские баскетболистки проиграли Новой Зеландии на юниорском ЧМ в Минске

Спорт 27.07.2018 | 17:27
Во время матча Беларусь - Новая Зеландия. Фото ФИБА
Во время матча Беларусь - Новая Зеландия. Фото ФИБА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки уступили команде Новой Зеландии в матче турнира за 9-16-е места чемпионата мира среди девушек до 17 лет, который проходит в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний поединок на площадке столичного Дворца спорта подопечные Виктории Дацун начали не очень уверенно и долго не могли набрать первые очки. Постепенно белоруски успокоились и в середине второй четверти вышли вперед - 17:16. Однако хозяйки мирового первенства не смогли удержать преимущество и уступили со счетом 59:73.

Результаты остальных встреч "утешительного" турнира: Китай - Ангола - 97:41, Мали - Аргентина - 63:48, Канада - Колумбия - 71:51. В субботу, 28 июля, белорусская дружина сыграет с баскетболистками Аргентины.

Сегодня вечером определятся четыре команды, которые продолжат борьбу за награды мирового первенства. Составы четвертьфинальных пар: Австралия - Италия, Франция - Латвия, США - Испания, Япония - Венгрия. Полуфиналы состоятся 28 июля на площадке Дворца спорта, там же в заключительный день планетарного форума пройдут медальные поединки: в 18.00 начнется встреча за бронзовые медали, а в 20.30 стартует главный матч за чемпионский титул.

Квартет соискателей наград определится на баскетбольном чемпионате мира среди девушек в МинскеКвартет соискателей наград определится на баскетбольном чемпионате мира среди девушек в Минске
В первом четвертьфинальном матче в 16.30 на арене "Фалькон Клуба" действующий чемпион мира в этой возрастной категории - сборная Австралии - встретится с командой Италии.

Чемпионат мира в этой возрастной категории проводится раз в два года. На прошлом ЧМ-2016 в Испании чемпионками стали австралийские баскетболистки, на трех предыдущих неизменно побеждали американки.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
баскетбол, Беларусь, Минск, чемпионат мира, юношеский спорт
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.32 BYN 2.315 BYN 2.324 BYN
USD
1.9922 BYN 1.988 BYN 1.993 BYN
RUB
3.1638 BYN 3.151 BYN 3.162 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

На госслужбу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев - Лукашенко
Все видео

Фотоновости

Заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Все фото

Инфографика

В Беларусь без визы Приехать в Беларусь без визы на 30 дней (включая дни прилета и вылета) могут граждане 74 государств.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь выступает за чистоту и прозрачность в спорте
Ставки патентных пошлин за проверку полезной модели установлены в Беларуси
Торговые сети с долей в товарообороте выше 20% смогут открывать новые объекты в Оршанском районе
Политика
Во время встречи. Фото Палаты представителей Польша настроена на выстраивание политики добрососедства с Беларусью
Бесчеловечные акты насилия в Сирии не должны оставаться без жесткой реакции мирового сообщества - МИД Беларуси
Следующее заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины пройдет 22 августа
Экономика
Фото Совмина Премьеры ЕАЭС подписали решение о консультациях по созданию общего газового рынка
Организации "Белнефтехима" в I полугодии увеличили производство промпродукции на 35,6%
Тарифы на электроэнергию для промпотребителей снижены на 2,3%
Происшествия
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома "Газель" столкнулась с троллейбусом в Минске, пострадала 12-летняя пассажирка
Житель Минского района приговорен к 18 годам за убийство родственницы на глазах ребенка
В Брестском районе мужчина погиб на строительстве церкви
Общество
Владимир Жевняк. Фото из архива Идеологам пора переходить от воздействия на аудиторию к взаимодействию с ней - Жевняк
"Белпочта" 30 июля проведет акцию к Международному дню дружбы
Космонавт Олег Новицкий познакомился с работой СЗАО "Безопасные дороги Беларуси"
Регионы
РЕПОРТАЖ: Почти идеальное лето для ягод - голубика под Гродно радует хорошим урожаем
Куда пойти в выходные: фестиваль #Пронебо, праздник греческой культуры и "Большая бард-рыбалка"
Минская региональная таможня в I полугодии увеличила перечисления в бюджет на 23%
Технологии
Бесплатный Wi-Fi появился на станции метро "Купаловская" в Минске
Google изменил свою главную страницу в честь советской шахматистки Людмилы Руденко
Назван самый умный голосовой помощник
Культура
Съемки визиток для финалистов отбора на детское "Евровидение-2018" пройдут в Минске
Театр им. Горького вошел в лонг-лист премии зрительских симпатий "Звезда Театрала"
Артисты театра "Территория мюзикла" выступят в Юрмале с Боярским и Серебренниковым
В мире
Фото AP Число погибших из-за извержения вулкана в Гватемале достигло 156 человек
В Лондоне произошла перестрелка
Работа парижского вокзала Монпарнас приостановлена из-за пожара на трансформаторной подстанции
Калейдоскоп
Фото с сайта предприятия Бьорндален сел за руль 450-тонного БелАЗа
Селена Гомес побила рекорд Бейонсе в Instagram
С Брэдом Питтом за роль в "Дэдпул 2" расплатились чашкой кофе
Газета 7 дней
Лето с призами и газетой!
Через призму китайского опыта
Если бы деревья могли говорить
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия