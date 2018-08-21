Белорусские баскетболистки проиграли сборной Финляндии на юношеском чемпионате Европы во втором дивизионе

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) потерпели первое поражение во втором дивизионе чемпионата Европы, который проходит в Подгорице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 4-го тура предварительной группы D подопечные Надежды Каменец в упорной борьбе уступили команде Финляндии со счетом 74:77. До этого белоруски уверенно переиграли сборную Боснии и Герцеговины - 83:54, затем взяли верх над украинками - 63:47 и норвежками - 77:42. Заключительный матч группового этапа белоруски проведут сегодня против команды Албании, которая проиграла все 4 встречи.

Положение команд после 4-х туров: Финляндия - 8 очков, Беларусь - 7, Украина - 7, Норвегия - 5, Босния и Герцеговина - 5, Албания - 4. В четвертьфинал выходят по две лучшие дружины из четырех предварительных групп. Путевки в элитный дивизион континентального первенства получат три призера турнира в столице Черногории.-0-