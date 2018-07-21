Белорусские баскетболистки сыграют с Колумбией на юниорском ЧМ в Минске

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня стартует чемпионат мира по баскетболу среди девушек (U-17). Белорусская сборная свой первый поединок в предварительной группе А проведет на площадке Дворца спорта в 20.30 против сверстниц из Колумбии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В другом матче этого квартета француженки во Дворце спорта встретятся с японками (17.30).

Расписание сегодняшних игр в других группах:

В - Китай - Мали (13.00, Дворец спорта), Италия - США (15.15, Дворец спорта);

С - Новая Зеландия - Испания (13.15, "Фалькон Клуб"), Аргентина - Венгрия (15.30, "Фалькон Клуб");

D - Латвия - Канада (17.45, "Фалькон Клуб"), Австралия - Ангола (20.00, "Фалькон Клуб").

Вход на матчи будущих звезд мирового баскетбола свободный.

После финиша группового этапа все 16 команд 25 июля продолжат борьбу в 1/8 финала, затем восьмерка лучших разыграет награды. Неудачники первого раунда плей-офф сыграют в турнире за 9-16-е места.

Призеры первенства определятся 29 июля.

На прошлом чемпионате планеты а 2016 году в Испании победили баскетболистки Австралии, до этого трижды подряд лучшими становились американки.-0-