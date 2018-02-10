Белорусские баскетболистки уступили турчанкам в квалификации чемпионата Европы

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси проиграли команде Турции в заключительном матче первого круга квалификационного раунда чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке минского Дворца спорта 10 февраля команда Натальи Трофимовой не сумела показать свои лучшие качества и уступила гостям с результатом 54:64 (8:19, 16:13, 11:18, 19:14). Самой результативной в составе белорусок оказалась натурализованная американка Алекс Бентли, набравшая 12 очков.

Следующий поединок в квалификационной группе В белорусские баскетболистки также проведут в столичном Дворце спорта. 14 февраля их соперником будет сборная Польши, которая накануне выиграла в Таллине у эстонок со счетом 87:68.

На старте отборочного турнира в ноябре 2017 года белорусская дружина победила в Валбжихе полек - 70:62, а затем в Минске разгромила соперниц из Эстонии со счетом 80:63.

Положение команд после трех игровых дней: Турция - 6 очков, Беларусь - 5, Польша - 4, Эстония - 3.-0-

Фото Дениса Костюченко