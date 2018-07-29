Белорусские баскетболистки заняли 15-е место на ЧМ среди девушек в Минске

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске финиширует баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусские баскетболистки в своем заключительном матче победили сверстниц из Анголы со счетом 70:58 и заняли 15-е итоговое место. До этого на нынешнем мировом чемпионате подопечные Виктории Дацун победили в стартовом матче команду Колумбии в овертайме - 79:75, а затем потерпели поражения от сборных Японии - 52:104, Франции - 34:64, Италии - 50:65 и Аргентины - 58:61.
В игре за 13-е место аргентинская команда сегодня переиграла колумбиек - 51:47. Японские баскетболистки заняли 7-ю итоговую позицию, победив латвийскую дружину с результатом 57:75.
Сегодня вечером в решающем поединке за чемпионский титул на площадке Дворца спорта встретятся сборные США и Франции (начало в 20.30). В борьбе за бронзовые медали мирового первенства сыграют баскетболистки Венгрии и Австралии.
Чемпионат мира в этой возрастной категории проводится раз в два года. На прошлом ЧМ-2016 в Испании победительницами стали австралийские баскетболистки, на трех предыдущих неизменно побеждали американки.-0-
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