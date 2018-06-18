Белорусские баскетболистки заняли 4-е место на юниорском турнире в Минске

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юниорской сборной Беларуси (U-17) заняли четвертое место на международном турнире памяти заслуженного тренера Советского Союза Семена Халипского, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первых двух матчах соревнований на площадке минского Дворца спорта подопечные Виктории Дацун встречались с командами, баскетболистки которых на год старше. В них белоруски проиграли чешкам (56:93), эстонкам уступили в упорной борьбе с разницей в 6 очков (66:72). На встрече со сверстницами из Китая белорусские баскетболистки выглядели неплохо, но все же проиграли - 74:84.

Победителем турнира стала китайская команда, одержавшая виктории во всех проведенных встречах. Вторыми финишировали баскетболистки Чехии, третье место заняли эстонки.

Лучшим игроком признана китаянка Зенг Минг, лауреатами в игровых амплуа стали: защитник - Йохана Тедер (Эстония), нападающий - Людмила Дудачкова (Чехия), центровой - Ирина Кравченко (Беларусь).

Для белорусских и китайских баскетболисток соревнования в Минске стали одним из этапов подготовки к юниорскому мировому первенству, которое пройдет в белорусской столице с 21 по 29 июля.

На этой неделе сборная Беларуси отправится во Францию, где на первом этапе международного турнира снова встретится с командой Китая (21 июня), а также Франции (22 июня) и Мозамбика (23 июня). После возвращения домой белоруски продолжат тренировки в Минске, а потом проведут выездные спарринги со сборными Латвии и Литвы, причем соперницы будут на год старше. Непосредственно перед стартом ЧМ команда Виктории Дацун сыграет в Минске контрольный матч со сверстницами из Новой Зеландии.

На первом этапе мирового первенства белоруски сыграют в группе А против баскетболисток Колумбии (21 июля), Японии (22 июля) и Франции (24 июля).-0-