Белорусские баскетболисты одержали три победы на юниорском чемпионате Европы (Д2) в Скопье

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) успешно провели стартовую часть чемпионата Европы (дивизион 2) в македонском Скопье, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче предварительной группы А белорусы уверенно переиграли сверстников из Швейцарии - 89:63, затем были сильнее норвежцев - 85:79 и поляков - 82:74. Свой следующий поединок подопечные Александра Подерачева проведут 31 июля против команды Португалии, а 1 августа завершат первый этап встречей с румынами.

Положение после 3 туров: Беларусь - 6 очков, Португалия - 5, Румыния - 5, Норвегия - 4, Польша - 4, Швейцария - 3.

По итогам первого этапа в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех предварительных групп. В элитный дивизион юниорского баскетбольного первенства Старого Света выйдут три призера соревнований в македонской столице.-0-