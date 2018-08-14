Белорусские баскетболисты одержали вторую победу на юношеском чемпионате Европы в дивизионе 2

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты юношеской сборной Беларуси (U-16) одержали вторую победу на чемпионате Европы (дивизион 2), который проходит в Сараево, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем четвертом поединке предварительной группы D белорусы уверенно переиграли сверстников из Косово со счетом 77:61. Самым результативным в составе победителей оказался Тимофей Карпук, набравший 14 очков. До этого команда Николая Алексеева взяла верх над соперниками из Швейцарии - 72:60, а также потерпела два поражения: от украинцев - 54:60 и хозяев турнира баскетболистов сборной Боснии и Герцеговины - 81:101.
Турнирное положение сейчас таково: Босния и Герцеговина - 8 очков (4 матча), Чехия - 7 (4), Беларусь - 6 (4), Украина - 5 (3), Швейцария - 4 (4), Косово - 3 (3).
Сегодня сборная Беларуси завершит первый этап игрой с чешской командой.
После финиша предварительного раунда в четвертьфинал выйдут по две лучшие дружины из четырех групп. Путевки в элитный дивизион континентального первенства получат три призера соревнований в Сараево.-0-
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