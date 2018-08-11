Белорусские баскетболисты победили швейцарцев на юношеском ЧЕ в дивизионе 2

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты юношеской сборной Беларуси (U-16) одержали первую викторию на чемпионате Европы (дивизион 2) в столице Боснии и Герцеговины Сараево, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго тура предварительной группы D подопечные Николая Алексеева взяли верх над командой Швейцарии со счетом 72:60. На старте белорусы уступили в упорной борьбе украинским сверстникам со счетом 54:60. Сегодня белорусские баскетболисты сыграют со сборной Боснии и Герцеговины, которая в первом туре победила чехов - 86:69.

В понедельник, 13 августа, сборная Беларуси будет соперничать с командой Косово, а 14 августа завершит первый этап игрой с чехами.

После финиша предварительного раунда в четвертьфинал выйдут по две лучшие дружины из четырех групп. Путевки в элитный дивизион континентального первенства получат три призера соревнований в Сараево.-0-