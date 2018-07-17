Белорусские баскетболисты сыграют с Латвией на молодежном чемпионате Европы

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) сегодня проведут третий матч предварительного этапа чемпионата Европы (дивизион В) в болгарской Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 3-го тура соревнований команды группы А подопечные Виталия Маклакова встретятся со сверстниками из Латвии. В стартовом матче белорусы уступили бельгийцам - 51:60, а затем уверенно переиграли Азербайджан - 89:62. Латвийская "молодежка" сначала разгромила команду Македонии - 79:39, после чего в упорнейшей борьбе одолела бельгийцев - 63:60, а потом была сильнее азербайджанцев - 92:46.

Турнирное положение: Латвия - 6 очков (3 матча), Бельгия - 5 (3), Беларусь - 3 (2), Македония - 2 (2), Азербайджан - 2 (2).

В других предварительных группах положение таково:

В - Словения - 6 (3), Эстония - 6 (3), Болгария - 5 (3), Албания - 4 (3), Словакия - 3 (3), Молдова - 3 (3).

С - Чехия - 6 (3), Россия - 6 (3), Нидерланды - 5 (3), Люксембург - 4 (3), Венгрия - 3 (3), Армения - 3 (3).

D - Польша - 6 (3), Финляндия - 5 (3), Грузия - 3 (2), Косово - 2 (2), Португалия - 2 (2).

В четвертьфинал выйдут по две лучшие дружины из четырех предварительных групп. Тройка обладателей путевок в элитный дивизион определится в болгарской столице 22 июля.-0-