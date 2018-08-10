Белорусские баскетболисты уступили на старте юношеского чемпионата Европы

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты юношеской сборной Беларуси (U-16) неудачно стартовали на чемпионате Европы (дивизион 2) в столице Боснии и Герцеговины, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче предварительной группы D подопечные Николая Алексеева уступили в упорной борьбе украинским сверстникам со счетом 54:60. Самым результативным в составе белорусов стал Владислав Банцевич, набравший 16 очков. Сегодня белорусские баскетболисты встретятся с командой Швейцарии, которая в первом туре проиграла чехам - 69:84.

На аналогичном турнире девушек (U-18) в австрийском Оберварте белорусская дружина сегодня сыграет со сборной Нидерландов. На предварительном этапе команда Лидии Мацаль заняла первое место в группе D, одержав 5 побед в пяти проведенных встречах: над Украиной - 80:52, Люксембургом - 75:72, Норвегией - 94:34, Косово - 120:38, Словакией - 90:46.

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