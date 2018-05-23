23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболисты вышли в полуфинал Международного студенческого кубка, который проходит в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинале белорусы не оставили шансов на успех команде Боснии и Герцеговины, выиграв со счетом 87:56 (23:13, 13:20, 28:12, 23:11). Самым результативным в составе победителей стал Максим Лютыч, в активе которого 18 очков. Сегодня в борьбе за выход в финал белорусские баскетболисты встретятся с сербами, которые накануне обыграли украинцев - 77:68 (20:17, 22:11, 18:20, 17:20). В другом сегодняшнем полуфинале сыграют две российские дружины. Победители полуфинальных игр 24 мая разыграют главный приз, неудачники поспорят за 3-е место.

Белорусская команда составлена из резервистов клуба "Цмокi-Мiнск", которых тренирует Ростислав Вергун. На первом этапе соревнований в российской столице его подопечные переиграли соперников из Греции (77:52), России-2 (73:71) и Кипра (71:51) и заняли первое место в предварительной группе А. Всего в турнире принимают участие команды из 12 стран.-0-