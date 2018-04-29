Белорусские батутисты завоевали два серебра на этапе КМ в Италии

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две серебряные награды завоевали белорусские атлеты на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в итальянской Брешиии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях среди мужчин Олег Рябцев показал второй результат - 60,070 балла. Первое место занял китайский атлет Донг Донг - 60, 043 балла.

В синхронных прыжках среди женщин белоруски Анна Гончарова и Мария Махаринская также удостоились серебряных медалей - 49,405 балла. Победили в соревнованиях дуэтов китайские спортсменки Жу Ксюин и Жу Шоули - 50,235.

В индивидуальных прыжках среди женщин у Анны Гончаровой четвертое место. С результатом 55,090 белоруска уступила Жу Ксюин (второе место) и Жу Шоули (третье место), а также победительнице из России Ирине Кундиус (56,760). -0-