Белорусские бегуньи Алина Талай и Эльвира Герман не вышли в финал дистанции 60 м с барьерами на ЧМ

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские бегуньи Алина Талай и Эльвира Герман не вышли в финал дистанции 60 м с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходит в Бирмингеме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном забеге молодая спортсменка из Пинска Эльвира Герман показала результат 8,06 сек. и в итоговом протоколе опередила опытную Алину Талай, время которой 8,07 сек. Эти результаты не позволили белорускам выйти в финал.

В решающем забеге на 60 м с барьерами выступят Кендра Харрисон, Кристина Мэннинг, Шарика Нелвис (все - США), Надин Виссер (Нидерланды), Синди Роледер (Германия), Изабель Педерсен (Норвегия), Девин Чарльтон (Багамские о-ва), Олуватобилоба Амусан (Нигерия). Все финалистки пробежали в полуфинале быстрее восьми секунд.-0-