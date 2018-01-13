Белорусские биатлонистки финишировали 13-и в эстафете на этапе КМ, победила Германия

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки финишировали на 13 месте в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, победили спортсменки из Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруски усилиями Надежды Скардино и Ирины Кривко уверенно провели два первых этапа. Однако на третьем, при стрельбе стоя, Надежда Писарева заработала три штрафных круга. Исправить ситуацию пыталась на заключительном рубеже Дарья Домрачева, но ликвидировать отставание более чем в две минуты после передачи эстафеты ей не удалось.

Немецкая команда в составе Франциски Пройс, Дениз Херрман, Франциски Хильдебранд и Лауры Дальмайер преодолела дистанцию за 1 час 8 мин. 47 сек. (0+9). Второе место заняли биатлонистки Италии - +2,9 сек. (0+3). Бронзовыми призерами стали шведские спортсменки - +17,2 сек. (0+5). Белоруски подтянулись на заключительном отрезке эстафеты, но войти в число десяти лучших не удалось - +3 мин. 13,7 сек. (3+9).

В Рупольдинге состоялась последняя эстафета перед началом зимних Игр. Перед тренерами женской белорусской команды вновь наиболее актуальным вопросом остается перед стартами четырехлетия: кого из спортсменок включить четвертой к Надежде Скардино, Ирине Кривко и Дарье Домрачевой в эстафету в Пхенчхане? Неделей ранее свои силы в эстафете пробовала Динара Алимбекова, которая также не смогла блеснуть стабильностью. Остается еще один вариант квартета на Олимпиаду с Дарьей Юркевич, но как решат в тренерском штабе, узнаем уже в феврале.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 14 января двумя гонками с массового старта. Затем стреляющие лыжники переедут в итальянский Антхольц, где состоится заключительный этап перед Олимпийскими играми в Республике Корея.-0-