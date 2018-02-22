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Белорусские биатлонистки победили в эстафете на Олимпиаде-2018

Спорт 22.02.2018 | 15:26
Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева
Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Новости сюжета Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
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22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева победили в эстафетной гонке 4х6 км на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.

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Кроме того, Надежде Скардино, Ирине Кривко, Динаре Алимбековой присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь".

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"Девчата, вы сотворили настоящий подвиг! Каждая из вас смогла показать максимум в непростых условиях, проявив самоотверженность, выдержку и высочайшее мастерство", - отметил Президент Беларуси.

Начиналась гонка в сложных погодных условиях: шел снег, а ветер усиливался. Стартер белорусской сборной Надежда Скардино первую стрельбу отработала без промахов, а на второй воспользовалась двумя дополнительными патронами. На финише первого этапа белоруски отставали от лидеров на 46,2 сек. и были десятыми.

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В коллекции Надежды Скардино, одной из самых стабильных белорусских биатлонисток, ранее была бронзовая медаль Игр в Сочи. По мнению Нади, золотая медаль - награда за все старания.

Далее в борьбу включилась Ирина Кривко. При двух заходах на стрельбище ей потребовался всего один дополнительный патрон. В ходе по дистанции Ирина также не испытывала больших проблем и сумела вывести команду в пятерку сильнейших. На финише белорусская дружина уступала лидеру 20,8 сек.

Кривко: справилась на своем этапе в борьбе с лидерами других командКривко: справилась на своем этапе в борьбе с лидерами других команд
Представительнице Витебской школы удалось успешно провести вторую стрельбу в сложных погодных условиях и не отстать от итальянки Доротеи Вирер и словачки Анастасии Кузьминой.

Олимпийский дебют в эстафете сполна удался Динаре Алимбековой. Не обращая внимания на погоду и сопротивление именитых конкуренток, Динара грамотно разложила силы по дистанции. При стрельбе ей суммарно потребовалось три дополнительных патрона. Она не заработала штрафных кругов и с последнего рубежа на своем этапе Алимбекова уходила первой, но передала эстафету четвертой (+17,1 сек).

Алимбекова: мы готовились к этой эстафете и доказали, что лучшиеАлимбекова: мы готовились к этой эстафете и доказали, что лучшие
Самая молодая спортсменка из чемпионского квартета смогла удержаться в группе лидеров в прошедшей гонке, а после стрельбы стоя и вовсе ушла на дистанцию первой. "Старалась на своем этапе в эстафете и рада за всю белорусскую команду.

Лидер белорусской сборной Дарья Домрачева вскоре возглавила гонку. Чтобы закрыть все мишени на первой стрельбе, ей хватило основной обоймы. А вот на "стойке" Дарья вынудила немало поволноваться болельщиков. Три выстрела спортсменки не достигли цели. Но дополнительные патроны позволили исправить ситуацию. На выходе с огневого рубежа Домрачева сохраняла лидерство. До финиша никто из соперниц ее не догнал.

Домрачева: более счастливое окончание Олимпиады сложно было представитьДомрачева: более счастливое окончание Олимпиады сложно было представить
"Если вспомнить, как начиналась эти Игры для нас, то это награда за все наши старания и терпение. Мы наконец подружились с Пхенчханом. Я не могла подвести девчонок, особенно когда Динара Алимбекова ушла первой со стрельбы", - сказала Дарья Домрачева.

Дарья Домрачева стала первой среди биатлонисток 4-кратной чемпионкой ОлимпиадДарья Домрачева стала первой среди биатлонисток 4-кратной чемпионкой Олимпиад
Сегодня спортсменка поднялась на высшую ступень пьедестала почета в составе белорусской эстафетной дружины на Играх-2018 в Пхенчхане.

Доволен выступлением молодых белорусских биатлонисток в эстафете - ЭдерДоволен выступлением молодых белорусских биатлонисток в эстафете - Эдер
Альфред Эдер подчеркнул, что в ходе сезона готовилась именно эстафета. "С этим стартом мы в команде связывали большие надежды. Сегодняшнее выступление белорусских девчонок войдет в историю", - сказал Альфред Эдер.

Победное время белорусских биатлонисток - 1 ч 12 мин. 03,4 сек. (без штрафных кругов, 9 дополнительных патронов). К тому же Дарья Домрачева продемонстрировала лучший ход по дистанции на своем этапе.

Второе место в женской эстафете заняли шведки Линн Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон и Ханна Эберг (+10,7 сек.; без промахов, 12 дополнительных патронов).

Третьими финишировали француженки Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Брезаз, Анаис Бескон (+17,6 сек.; 0+14).

Многие лидеры команд-соперниц сегодня не справились с эмоциями и задолго до финиша фактически вычеркнули свои дружины из числа соискателей наград.

Бьерндален о золоте белорусок в эстафете: счастлив за Дашу и всю ее командуБьерндален о золоте белорусок в эстафете: счастлив за Дашу и всю ее команду
"Сегодня один из лучших дней в моей жизни. Счастлив за Дашу и всю белорусскую команду. Они мои герои. Останусь ли я в спорте? Давайте сегодня просто радоваться этой победе", - заявил после золотой эстафеты белорусских биатлонисток Бьорндален.

Завершит олимпийскую биатлонную программу в Пхенчхане мужская эстафета 4х7,5 км, в которой выступит и сборная Беларуси. Эти соревнования пройдут 23 февраля.-0-

Фото Андрея Покумейко.

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Теги
Беларусь, биатлон, Домрачева, Олимпиада, Республика Корея
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