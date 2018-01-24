Белорусские биатлонисты Юркевич и Абашев выступят в первых гонках ЧЕ в Италии

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты Дарья Юркевич и Дмитрий Абашев выступят в первых гонках чемпионата Европы в итальянском Риднау, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на турнире состоятся два старта на 20 км с четырьмя огневыми рубежами у мужчин (начало в 12.00), женщины преодолеют дистанцию в 15 км (старт - в 15.30). Дмитрий Абашев выйдет на старт под 29-м номером, Дарья Юркевич - под 59-м.
В программе континентального первенства в Италии также спринтерские гонки, которые состоятся 26 января, на следующий день пройдут гонки преследования, а завершится турнир одиночными смешанными и смешанными эстафетами 28 января.
Следующий чемпионат Европы в феврале 2019 года пройдет в Беларуси в спорткомплексе "Раубичи" с 18 по 24 февраля.-0-
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