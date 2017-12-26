Белорусские биатлонисты начали сбор в Хохфильцене

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты начали учебно-тренировочный сбор в австрийском Хохфильцене, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

После небольшого отдыха 11 стреляющих лыжников и тренерский штаб команды будет работать до 1 января в Австрии. К тренировкам приступили Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Динара Алимбекова, Дарья Юркевич, а также Роман Елетнов, Дмитрий Абашев, Антон Смольский, Владимир Чепелин, Максим Воробей, Сергей Бочарников.

Дарья Домрачева, как сообщалось, готовится к следующим стартам в Италии.

Четвертый этап Кубка мира по биатлону состоится с 4 по 7 января в немецком Оберхофе.

В общем зачете КМ две белорусские биатлонистки входят в топ-20. Надежда Скардино занимает 18 позицию - 164 очка, такое же количество баллов и 19 место у Ирины Кривко. На 23 строке общего зачета с 135 очками расположилась Дарья Домрачева, которая пропускала предыдущий этап во французском Анси. Рейтинг возглавляет представительница Словакии Анастасия Кузьмина - 302 очка, на второй позиции француженка Жюстин Бреза - 296, третье место занимает финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен - 281. В Кубке наций среди женщин лидирует сборная Германии (2380), вслед за которой находятся команды Украины (2222) и Франции (2178). Белорусская дружина имеет 1919 очков, занимая 7-е место.

У мужчин борьбу за первое место в общем зачете ведут француз Мартен Фуркад (432 очка) и норвежец Йоханнес Бё - 412. Третьим идет словенский спортсмен Яков Фак, набравший 306 очков. Из представителей Беларуси зачетные баллы имеет только Роман Елетнов - 8, который занимает 69 место в генеральной классификации. В Кубке наций впереди Норвегия (2439), на второй позиции Германия (2352), на третьем месте Франция (2318).-0-