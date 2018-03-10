Белорусские биатлонисты неудачно провели смешанные эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти 10 марта прошли смешанные эстафеты, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой из них - одиночном миксте - победу праздновал французский тандем (Анаис Шевалье /Антонен Гигонна), который показал время 33 мин. 29,1 сек. Серебро у австрийского дуэта (Лиза Тереза Хаузер / Симон Эдер) (+2,4 сек.), бронза досталась норвежкой мини-команде Марте Олсбю / Йоханнес Бё (+4,4 сек.). Белорусские биатлонисты Динара Алимбекова и Антон Смольский заняли лишь 20-е место среди 26 команд, уступив победителям 3 мин. 06,2 сек.

В классической смешанной эстафете белорусы были немного успешнее. Стартовавшая первой Надежда Скардино использовала всего два дополнительных патрона на двух огневых рубежах и завершила свой 6-километровый этап четвертой, с отставанием от лидировавшей команды Словакии всего в 3,6 сек. Принявшая эстафету Надежда Писарева стреляла хуже, использовав 5 дополнительных патронов. К финишу своего отрезка она уступала лидеру 1 мин. 23 сек., отправив на лыжню Сергея Бочарникова 11-м. Свою часть дистанции протяженностью 7,5 км он завершил восьмым при двух "лишних" выстрелах и с отставанием в 1 мин. 44,8 сек. На заключительном этапе Владимир Чепелин заработал штрафной круг, и в итоге у белорусской команды 11-е место с отставанием от победителя сборной Италии в 3 мин. 06,3 сек. Итальянские биатлонисты прошли 4 этапа за 1 ч. 15 мин. 08,3 сек., всего 1,5 сек. им уступили украинцы, третьими финишировали норвежцы (+9,1 сек.).

Сегодня этап в Контиолахти завершится двумя масс-стартами. В мужской гонке на 15 км, которая начнется в 15.30, белорусских биатлонистов не будет, а в женской на дистанцию 12,5 км в 18.10 уйдут три представительницы Беларуси - Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Надежда Скардино.

В первый день финского кубкового этапа четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева стала победительницей спринтерской гонки.-0-