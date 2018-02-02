Белорусские биатлонисты провели первую тренировку и ознакомились с Пхенчханом

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты провели первую тренировку на олимпийской трассе и ознакомились с Пхенчханом, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Занятие на лыжне прошло в рабочем режиме, атлеты больше привыкали к трассе. Сейчас в Пхенчхане довольно прохладно, приходится приспосабливаться после теплых европейских турниров. После тренировки женская команда прогулялась по Пхенчхану и сделала несколько фото. Сборная проходит этап адаптации: из-за разницы во времени ложится спать позже, чтобы к гонкам не накапливалась усталость.
На биатлонных трассах спорткомплекса "Альпенсия" во время Олимпиады будут разыграны 11 комплектов наград. Соревнования стреляющих лыжников пройдут с 10 по 23 февраля.-0-
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