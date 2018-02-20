Белорусские биатлонисты занимают 3-е место после второго этапа смешанной эстафеты на ОИ-2018

20 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском биатлонном стадионе "Альпенсия" сегодня проходит смешанная эстафетная гонка, передает корреспондент БЕЛТА.
После двух женских этапов по 6 км команда Беларуси занимает 3-е место. Первой на лыжню ушла Надежда Скардино, которая была безупречна на двух огневых рубежах и передала эстафету Дарье Домрачевой восьмой. Трехкратная олимпийская чемпионка постепенно сокращала отставание от лидеров и после идеальной стрельбы была третьей, отправив на дистанцию Сергея Бочарникова. Ему и Владимиру Чепелину предстоит пройти по 7,5 км и дважды провести стрельбу - лежа и стоя.
Гонка продолжается.-0-
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