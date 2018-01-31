Белорусские биатлонисты заняли третье место в одиночной смешанной эстафете на ЧЕ среди юниоров

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты Ольга Гаврилкина и Дмитрий Лазовский завоевали бронзовую награду в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы среди юниоров, который стартовал в словенской Поклюке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже в начале гонки Ольга Гаврилкина создала неплохой задел и третьей передала эстафету партнеру по выступлению Дмитрию Лазовскому. У белоруса не заладилось со стрельбой и, получив два штрафных круга, Дмитрий оказался лишь восьмым. Благо вторую часть эстафеты белорусский дуэт провел намного удачнее. Дмитрий Лазовский на заключительном отрезке дистанции использовал всего два дополнительных патрона на огневом рубеже и сумел завершить гонку на третьем месте с отставанием от лидера +28,7 сек. (2+13).

Победителем одиночной смешанной эстафеты стала команда Финляндии - 43 мин. 15,9 сек. (0+8). Второе место заняли биатлонисты Словении - +19,3 сек. (0+11).

Чемпионат Европы среди юниоров продолжится сегодня смешанной эстафетой, в которой белорусы не представлены. 1 февраля пройдут две индивидуальные гонки: на 15 км у юношей и на 12,5 км у девушек. Завершится континентальное первенство 4 февраля.-0-