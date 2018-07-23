Белорусские боксеры завоевали 4 медали на турнире в Одессе

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры стали обладателями четырех наград на международном турнире памяти Семена Трестина, который проходил в Одессе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

В активе белорусов 3 серебряные медали. Их завоевали Николай Шах, уступивший в финале весовой категории 56 кг иорданскому спортсмену Мохаммеду Альварди, Антон Черномаз, проигравший в решающем бою категории 60 кг украинцу Станиславу Батыю, и Виктор Дешкевич, который в упорном поединке уступил золото весовой категории 64 кг молдаванину Александру Параскиву. Обладателем бронзы стал Вадим Панков (75 кг), проигравший в полуфинале украинскому боксеру Дмитрию Щербине, который в итоге стал победителем состязаний в этом весе.

Турнир, посвященный памяти известного украинского боксера Семена Трестина, проводится с 1996 года. В этом году в нем приняли участие 135 спортсменов из 15 стран.-0-