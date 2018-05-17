Белорусские борцы рассчитывают на 2-3 медали в каждом из видов на II Европейских играх

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На II Европейских играх в Минске белорусские спортсмены рассчитывают завоевать 2-3 медали в каждом виде борьбы. Об этом рассказал председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов во время общения с журналистами в пресс-центре "СБ. Беларусь сегодня" , сообщает корреспондент БЕЛТА.

Председатель федерации также подчеркнул, что в 2019 году борцов ждут сразу три престижных турнира - чемпионат мира, Европейские игры и чемпионат Европы. Камандар Маджидов заявил, что будут приложены максимальные усилия для того, чтобы на всех соревнованиях белорусские борцы выглядели достойно. "Европейские игры - один из основных стартов в следующем сезоне, в Минск приедет много именитых атлетов, но мы рассчитываем на 2-3 награды в каждом из трех видов", - отметил он.

Менеджер по спорту фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Роман Марковский подчеркнул, что Дворец спорта, в котором пройдут соревнования по борьбе на Европейских играх, будет модернизирован к предстоящим стартам как внешне, так и внутренне.-0-