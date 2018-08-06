Белорусские борцы завоевали семь наград на юниорском ЧЕ в Италии

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские борцы завоевали семь наград на юниорском чемпионате Европы, который завершился в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее высокого результата добился представитель греко-римской борьбы Александр Леончик (весовая категория 67 кг). На пути к золотой медали он был сильнее на ковре представителя Украины Сергея Гришина - 6:5, Измаила Джуна из Турции - 3:1. В полуфинале Александр Леончик победил Говарда Джоргенсона из Азербайджана - 3:1. В финале белорус одержал победу над представителем Грузии Джони Кетсариани - 5:3.

Другой представитель классического вида борьбы Максим Негода (63 кг) дошел до решающего поединка, где уступил украинцу Александру Гришину - 3:11 и занял второе место. Серебряных наград европейского первенства в Риме удостоились также белоруски Дарья Сеньковец (55 кг) и Евгения Андрейчикова (68 кг). Бронзовые награды турнира завоевали также Кирилл Маскевич (82 кг), Никита Страх (65 кг) и Ярослав Славиковский (97 кг).

В общем зачете победили атлеты из России, которые доминировали во всех трех видах борьбы.-0-