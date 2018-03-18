Белорусские дзюдоисты Воропаев и Мукете завоевали награды турнира Большого Шлема в Екатеринбурге

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дзюдоисты Егор Воропаев и Даниэль Мукете завоевали награды турнира Большого Шлема в Екатеринбурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 90 кг Егор Воропаев уверенно прошел по турнирной сетке, победив соперников из России и Монголии. В полуфинале белорус встретился с итальянцем Николасом Мунгай и одержал победу, заработав оценку "вазари" на исходе третьей минуты поединка. В финале Егору Воропаеву противостоял сербский атлет Александар Куколь. Решающий поединок активнее начал белорус, но опытный соперник сумел заработать "вазари", а под занавес уверенно действовал на удержании оппонента и победил с оценкой "иппон".

Бронзовую награду завоевал витебский дзюдоист Даниэль Мукете, который на старте турнира был сильнее румына Луку Куншабо и россиянина Адлана Бисултанова. В четвертьфинале он уступил французу Александру Иддиру, пропустив прием на четвертой минуте поединка. В утешительной сетке белорус одолел венгра Миклоша Чирженича и голландца Михаэля Коррела, заработав в схватке за бронзу с представителем Нидерландов "иппон".

Как сообщалось, в Екатеринбурге бронзовую награду завоевал белорус Дмитрий Миньков, который поднялся на третью ступень пьедестала почета в категории до 66 кг.

Основным стартом для белорусских дзюдоистов в первой половине сезона станет чемпионат Европы, который с 26 по 29 апреля примет Тель-Авив.-0-