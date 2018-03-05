Белорусские дзюдоисты завоевали шесть наград на международном турнире в Праге

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дзюдоисты завоевали шесть наград на международном турнире European Open в Праге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золотые медали завоевали Егор Воропаев (весовая категория до 90 кг) и Никита Свирид (до 100 кг). Егор Воропаев в финале был сильнее чешского атлета Давида Кламмерта, заработав оценку "вазари", а решающий поединок в категории до 100 кг получился белорусским. На татами против Никиты Свирида вышел Даниэл Мукете из Витебска. Победитель уже через полторы минуты после начала поединка заработал оценку "иппон".

Серебряным призером турнира в Чехии стал Александр Ваховяк (свыше 100 кг). У белоруса была сложная соревновательная сетка. На пути к финалу ему удалось одолеть серьезных конкурентов: украинца Нодара Мачутадзе, француза Месси Катангу и бельгийца Бенжамина Эрменье. В поединке за золотую награду Ваховяк пропустил на второй минуте схватки прием от иранца Жавада Махжуба и уступил своему сопернику, который заработал "иппон". Для белорусского тяжеловеса это вторая награда за текущий месяц на крупных международных стартах. В феврале на турнире "Большого шлема" в Париже Александр Ваховяк занял третье место.

Бронзовых наград European Open в Праге, в котором приняли участие 299 атлетов из 41 страны, удостоились Дмитрий Миньков (66 кг) и Вадим Шока (73 кг).

Следующим крупным стартом для белорусских дзюдоистов станет турнир серии "Большого шлема" в Екатеринбурге, который пройдет с 15 по 17 марта. Основными соревнованиями первой части сезона для дзюдоистов станет чемпионат Европы, который с 26 апреля пройдет в Тель-Авиве.-0-