Белорусские фристайлистки Алла Цупер и Анна Гуськова вошли в число 9 финалисток ОИ

16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. В олимпийском "Феникс-парке" стартовал заключительный этап женских соревнований по фристайлу в лыжной акробатике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После первой стадии, в которой выступали 12 спортсменок, в число 9 финалисток пробились обе представительницы Беларуси - олимпийская чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер и Анна Гуськова.

Соревнования продолжаются.-0-