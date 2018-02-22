Белорусские фристайлисты вернулись на родину

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова и другие члены белорусской команды по лыжной акробатике сегодня вернулись на родину. В Национальном аэропорту Минск спортсменов и тренеров встречали друзья, родственники, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусских фристайлистов тепло приветствовали руководители спортивной отрасли во главе с первым вице-президентом НОК Андреем Асташевичем и первым заместителем министра спорта и туризма Вячеславом Дурновым.

Атлеты поделились впечатлениями от выступлений на Олимпийских игр. Так, Анна Гуськова рассказала, что до сих пор не поверила в свою победу и что ей очень хочется отдохнуть морально. "Состояние непривычное, столько людей окружают, столько репортеров. Не рассчитывала на первое место, просто хотела выполнить свою программу на 100%. Мне очень помогли Антон Кушнир и Алла Цупер, спасибо им. Это люди, на которых стоит равняться всегда. Судьи оценили то, что я прыгала тройное сальто, другие девчонки прыгали двойные, сложность была больше", - отметила олимпийская чемпионка.

Финалист олимпийского турнира по лыжной акробатике Станислав Гладченко отметил, что сделать прыжок такой сложности в суперфинале он и тренеры планировали еще до начала соревнований. "В последнем прыжке можно было или быстрее сделать последний винт, или не так жестко отработать приземление, можно было взять скорость побольше. После квалификации и ситуации с Антоном Кушниром разговаривали, поддерживали сплоченность, но была и нервозность. У человека просто отняли 4 года жизни, которые он работал. Тренеры поддерживали меня, сказали бороться до конца", - подчеркнул спортсмен.

Чемпионка Олимпиады в Сочи Алла Цупер, которой не удалось повторить свой результат четырехлетней давности, рассказала, что в суперфинале ей не хватило скорости на разгоне из-за того, что подул встречный ветер. "Могла бы быть на пьедестале, я приложила максимум усилий, это были первые соревнования в сезоне, где с тройным сальто я дошла до суперфинала. После результатов было опустошение, что было приложено столько усилий, а закончилось все с таким результатом. На мой взгляд, Антона Кушнира засудили, мы не ожидали такого итога, тяжело переживали, рассчитывали на высокий результат, но судьи решили по-другому", - сказала она.

Тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко добавил, что старший судья соревнований по лыжной акробатике из-за резонанса мотивировал других судей пересмотреть свои оценки, но те настояли на своем. "После первого прыжка Кушнира мы ломились в судейский домик, если бы не полицейские, которые преградили нам дорогу, мы бы могли там что-нибудь сделать. Очень будничное впечатление от Олимпиады, не было ощущения праздника. Чувствую удовлетворение и опустошение, борьбе отданы все эмоции и чувства. Нужно отдохнуть", - сказал Николай Козеко.-0-