Белорусские футболистки уступили Шотландии в квалификации чемпионата мира

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси не смогли удержать победный счет в гостевой игре квалификации чемпионата мира 2019 года с командой Шотландии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В середине первого тайма Карина Ольховик дальним ударом поразила ворота хозяек, но перед самым перерывом Эрин Катберт сравняла результат, а на 65-й минуте игры забила свой второй гол в ворота Натальи Воскобович - 2:1 в пользу шотландской команды. В первом круге отборочного турнира белоруски принимали шотландок в Минске и уступили с результатом 1:2. Кроме того, сборная Беларуси обменялась домашними победами с командой Албании с одинаковым счетом 1:0, а также потерпела два гостевых поражения от команд Польши (1:4) и Швейцарии (0:3). Два заключительных матча квалификации ЧМ-2019 подопечные Эдуарда Деменковца проведут в Минске: 12 июня - со Швейцарией, 31 августа - с Польшей.
Положение команд в квалификационной группе 2: Швейцария - 15 очков (5 матчей; разница мячей - 15-3), Шотландия - 12 (5; 12-3), Польша - 7 (5; 10-8), Албания - 4 (7; 5-20), Беларусь - 3 (6; 4-12).
В финальную часть чемпионата мира от Европы выйдут победители семи квалификационных групп. Еще одну путевку разыграют между собой четыре лучшие команды, которые займут вторые места. Финальная стадия женского ЧМ, в котором выступят 24 команды, пройдет с 7 июня по 7 июля 2019 года на футбольных аренах Франции, команда которой освобождена от отборочных игр.-0-
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